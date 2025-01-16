В Красноярске проверят фасады и временные сооружения перед юбилеем города

На совещании с участием главы города обсуждались задачи по обновлению фасадов. Сейчас у более 1250 зданий уже утверждены паспорта, а для 213 объектов подготовлены колористические решения. В ближайшее время начнётся разработка общих правил цветового оформления для всего города.