В Красноярске проверят фасады и временные сооружения перед юбилеем города

В Красноярске пройдёт масштабная ревизия облика зданий, улиц и временных сооружений. Об этом сообщили в администрации города.
Главная цель — привести внешний вид объектов в соответствие с современными требованиями и создать единый визуальный стиль к 400-летию Красноярска.
На совещании с участием главы города обсуждались задачи по обновлению фасадов. Сейчас у более 1250 зданий уже утверждены паспорта, а для 213 объектов подготовлены колористические решения. В ближайшее время начнётся разработка общих правил цветового оформления для всего города.
Особое внимание уделят улицам исторического центра. В 2025 году начнут благоустраивать улицы Перенсона, Дзержинского, 9 Января и Каратанова. Кроме того, Красноярск продолжит развивать архитектурно-художественное освещение. Сейчас подсветкой оборудованы 349 зданий, ещё 56 объектов оснастят в ближайшее время.
Параллельно власти займутся демонтажем опасных рекламных конструкций и проверкой временных сооружений. На данный момент от предпринимателей поступило более 1200 заявок на согласование внешнего облика павильонов и киосков.
По словам главы города, важно учитывать мнение горожан при принятии решений об установке временных объектов. Также он поручил оперативно реагировать на сообщения о незаконной продаже алкоголя в павильонах и усиливать контроль.