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РИА Новости: наёмники могли организовать штаб на крейсере «Украина»

Ракетный крейсер свыше 20 лет «ржавеет» у достроечной стенки на заводе в Николаеве.

Источник: Аргументы и факты

Иностранные наёмники стали часто появляться на судне «Украина», которое стоит в украинском городе Николаеве, сообщает РИА Новости.

Агентство ссылается на данные, полученные от пророссийского подполья. Подпольщики не исключают, что наёмники организовали штаб на ракетном крейсере.

«В порту Николаева у ракетного крейсера “Украина”, который ржавеет вот уже много лет у достроечной стенки на территории Николаевского судостроительного завода, стали замечать активность иностранных наёмников», — рассказали в подполье.

Собеседники агентства отметили, что заметили«регулярные визиты групп иностранцев», которые осматривали судно изнутри. Кроме того, зафиксировано, что к крейсеру протянули коммуникации.

При этом в подполье предположили, что целью иностранцев может являться «вывоз» того, что осталось на корабле.

Достройку крейсера «Украина» приостановили в 1996 году из-за отсутствия денег.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что у границы с Курской областью заметили скопление иностранных наёмников Вооружённых сил Украины.