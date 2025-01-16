РИА Новости: наёмники могли организовать штаб на крейсере «Украина»

Иностранные наёмники стали часто появляться на судне «Украина», которое стоит в украинском городе Николаеве, сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на данные, полученные от пророссийского подполья. Подпольщики не исключают, что наёмники организовали штаб на ракетном крейсере.
«В порту Николаева у ракетного крейсера “Украина”, который ржавеет вот уже много лет у достроечной стенки на территории Николаевского судостроительного завода, стали замечать активность иностранных наёмников», — рассказали в подполье.
Собеседники агентства отметили, что заметили«регулярные визиты групп иностранцев», которые осматривали судно изнутри. Кроме того, зафиксировано, что к крейсеру протянули коммуникации.
При этом в подполье предположили, что целью иностранцев может являться «вывоз» того, что осталось на корабле.
Достройку крейсера «Украина» приостановили в 1996 году из-за отсутствия денег.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что у границы с Курской областью заметили скопление иностранных наёмников Вооружённых сил Украины.