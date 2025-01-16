Байкал без льда в середине зимы сняли из космоса

«Байкал остаётся без прочного покрова в середине зимы», — сообщили в «Роскосмосе», опубликовав снимок озера со спутника «Метеор-М».
В ФКГУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России» ранее заявили, что этой зимой Байкал, вероятно, не замёрзнет полностью. На данный момент ледяные участки (забереги) можно увидеть лишь в северной и южной частях озера. Причиной отсутствия льда называется необычно тёплая зима.
Тёплая зима накрыла не только Сибирь, но и центральную часть страны. Из-за аномально высоких температур в лесах Подмосковья начали расти грибы. Местные жители уже успели собрать полные корзины опят, также много вешенок и говорушек.