Мощность взрывчатки CL-20 научились увеличивать благодаря паровым булочкам

ГОНКОНГ, 16 января. /ТАСС/. Китайские ученые разработали простой метод повышения безопасности в использовании и детонационных характеристик мощного взрывчатого вещества CL-20, используя популярные в КНР паровые булочки маньтоу. Об этом сообщил журналистам руководитель проектной группы Северного университета Китая профессор химической инженерии Цао Сюн.
Взрывчатка CL-20 (гексанитрогексаазаизовюрцитан) обладает огромной разрушительной силой, уступающей только ядерному оружию. Однако это опасное вещество имеет низкую устойчивость к удару и поэтому опасно при транспортировке и использовании. Но новый метод обработки булочками позволил улучшить его детонационные характеристики и повысить безопасность в четыре раза, проложив путь для множества новых применений, отметил профессор.
«Паровые булочки, используемые в исследовании, были куплены в столовой Северного университета Китая», — приводит слова профессора газета South China Morning Post.
Ученые поместили несколько маньтоу в духовку при температуре более 1 тыс. градусов на два часа, а затем смешали с ними вещество CL-20. Взрывчатые частицы, попадая в микропоры булочек, оказались надежно защищены, что значительно снизило риск случайных взрывов. Кроме того, такой метод, как выяснилось, улучшил и детонационные качества взрывчатки, сообщает газета.
«Этот углеродный материал из биомассы демонстрирует превосходные характеристики термического разложения и хорошую механическую чувствительность в сочетании с CL-20, что открывает путь для новых применений, таких как высокоэнергетическое твердое ракетное топливо», — полагает команда профессора Цао. Он не сомневается, что в скором будущем гиперзвуковые ракеты можно будет запускать с помощью прошедших такую обработку булочек.