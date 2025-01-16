Мощность взрывчатки CL-20 научились увеличивать благодаря паровым булочкам

Ученые поместили несколько маньтоу в духовку при температуре более 1 тыс. градусов на два часа, а затем смешали с ними вещество CL-20. Взрывчатые частицы, попадая в микропоры булочек, оказались надежно защищены, что значительно снизило риск случайных взрывов. Кроме того, такой метод, как выяснилось, улучшил и детонационные качества взрывчатки, сообщает газета.