«Байкал-Энергия» проиграла в матче с кемеровским «Кузбассом»

Хоккеисты «Байкал-Энергии» потерпели поражение в матче с «Кузбассом» из Кемерово. Игра состоялась в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги (6+). Матч завершился со счетом 7:4. Встреча прошла накануне, 15 января, в Иркутске, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу «Байкал-Энергии» в соцсети «ВК» (12+).