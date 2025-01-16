«Байкал-Энергия» проиграла в матче с кемеровским «Кузбассом»

Хоккеисты «Байкал-Энергии» потерпели поражение в матче с «Кузбассом» из Кемерово. Игра состоялась в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги (6+). Матч завершился со счетом 7:4. Встреча прошла накануне, 15 января, в Иркутске, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу «Байкал-Энергии» в соцсети «ВК» (12+).
«Байкал-Энергия» (21 очко) сохранила свои позиции в турнирной таблице, заняв седьмое место.
Напомним, что «Байкал-Энергия» потерпела поражение в матче с хабаровским «СКА-Нефтяник». Игра состоялась 9 января в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги (6+). Матч завершился со счетом 8:3.