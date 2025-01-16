В Омской области из-за сбоя в программе бюджетники не получили зарплату

В связи со сбоем в федеральной информационной системе часть бюджетников Омской области не получили аванс за январь на 15 января, как планировалось. Заместитель председателя правительства Омской области, министр финансов региона Вадим Чеченко сообщил, что сбой устранен, и федеральное казначейство принимает меры для перевода платежей.