В Омской области из-за сбоя в программе бюджетники не получили зарплату

В связи со сбоем в федеральной информационной системе часть бюджетников Омской области не получили аванс за январь на 15 января, как планировалось. Заместитель председателя правительства Омской области, министр финансов региона Вадим Чеченко сообщил, что сбой устранен, и федеральное казначейство принимает меры для перевода платежей.
«Не всем работникам бюджетной сферы на территории региона на данную минуту поступил на банковские счета аванс за январь, срок перечисления которого 15 января. Сбой, возникший в федеральной информационной системе, на настоящий момент устранен, федеральное казначейство принимает все меры, чтобы платежи прошли», — успокоил омичей Вадим Чеченко.
Ситуация находится под контролем, заверили в пресс-службе Министерства финансов Омской области.