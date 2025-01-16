Telegraph: Стармер и Макрон тайно обсуждают отправку солдат на Украину

Премьер-министр Британии Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон тайно обсуждают совместную отправку «миротворческих сил» на Украину, пишет The Telegraph.
В материале уточняется, что речь идёт об отправке военных после завершения украинского конфликта.
«Сэр Кир Стармер и Эммануэль Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат на Украину в качестве миротворческих сил после какой-либо потенциальной сделки по завершению конфликта», — говорится в публикации.
По данным британского издания, подробности о данных переговорах держатся в секрете. При этом источники узнали, что Стармер «ещё не полностью» склоняется к инициативе.
Макрон продолжает продвигать идею отправки солдат.
Ранее издание The Telegraph обнародовало материал, в котором говорится, что Британия могла бы применить своих солдат, а также бронетехнику для «сдерживания» РФ в ходе украинского конфликта.
Также стало известно, что Макрон и Зеленский обсудили размещение иностранных солдат на Украине. Они договорились продолжить обучение Вооружённых сил Украины во Франции, а также обсудили возможное присутствие на украинской территории западных военных.