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Telegraph: Стармер и Макрон тайно обсуждают отправку солдат на Украину

Речь идёт об отправке "миротворцев после завершения конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Британии Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон тайно обсуждают совместную отправку «миротворческих сил» на Украину, пишет The Telegraph.

В материале уточняется, что речь идёт об отправке военных после завершения украинского конфликта.

«Сэр Кир Стармер и Эммануэль Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат на Украину в качестве миротворческих сил после какой-либо потенциальной сделки по завершению конфликта», — говорится в публикации.

По данным британского издания, подробности о данных переговорах держатся в секрете. При этом источники узнали, что Стармер «ещё не полностью» склоняется к инициативе.

Макрон продолжает продвигать идею отправки солдат.

Ранее издание The Telegraph обнародовало материал, в котором говорится, что Британия могла бы применить своих солдат, а также бронетехнику для «сдерживания» РФ в ходе украинского конфликта.

Также стало известно, что Макрон и Зеленский обсудили размещение иностранных солдат на Украине. Они договорились продолжить обучение Вооружённых сил Украины во Франции, а также обсудили возможное присутствие на украинской территории западных военных.