Снег скрывает трещины: Life.ru узнал у эксперта, как минимизировать шансы провалиться под лёд

Снег на льду может создать ложное ощущение безопасности, так как скрывает трещины и слабые места. На самом деле, снег действует как теплоизолятор и замедляет процесс замерзания воды, делая лёд более хрупким. Кроме того, реки с быстрым течением замерзают неравномерно, что может привести к образованию полыней или участков с тонким льдом. Особенно осторожными нужно быть возле мостов, плотин и в местах впадения притоков, где вода может быть теплее, а лёд — тоньше.