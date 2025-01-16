Шесть пожаров потушили в Иркутской области за сутки

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске до 31 марта продлили ограничение движения транспорта по улице Култукской. Речь идет об участке от дома № 172а до дома № 172 на Ипподромной. Связано это с тем, что нашли определенные несоответствия на объекте, где строят тепловую сеть.