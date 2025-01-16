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Шесть пожаров потушили в Иркутской области за сутки

С 15 на 16 января чрезвычайных ситуаций не произошло.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за прошедшие сутки произошло шесть пожаров, все из них удалось быстро потушить. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, помимо этого спасатели четыре раза выезжали на места дорожно-транспортных происшествия.

ЧС не произошло. ГУ МЧС по Иркутской области.

— На водных объектах происшествий не зарегистрировано, на водоёмах Приангарья наблюдается усиление процессов ледообразования. Ледовые переправы не открывались, — уточнили в ведомстве.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано. ГУ МЧС по Иркутской области.

В целом обстановка в регионе с 15 на 16 января 2025 была спокойной — чрезвычайных ситуаций не произошло.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске до 31 марта продлили ограничение движения транспорта по улице Култукской. Речь идет об участке от дома № 172а до дома № 172 на Ипподромной. Связано это с тем, что нашли определенные несоответствия на объекте, где строят тепловую сеть.