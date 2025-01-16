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Пермская «Парма» в напряжённом поединке одержала победу над «Енисеем»

Игра состоялась в краевом центре 15 января.

Источник: Freepik

Команда пермских баскетболистов «Парма» одержала победу над «Енисеем» (Красноярск) в напряжённом матче 15 января, пишет «Новый компаньон».

Игра состоялась в краевом центре. Она прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершилась со счётом 77:74.

Пермяки начали матч неуверенно. Соперник вырвался вперёд. «Парма» пыталась догнать его всю первую половину 20-минутки. К её концу пермяки смогли выйти вперёд. Всю вторую четверть доминировал «Енисей». Перед большим перерывом счёт составлял 42:49.

Во время третьей 20-минутки вперёд вырвалась «Парма», в четвёртом отрезке команды играли на равных. За мгновение до окончания матча Ройс Хэмм забил из-за трёхочковой дуги и вывел пермяков вперёд.

Напомним, в следующий раз пермские баскетболисты встретятся с МБА-МАИ. Игра пройдёт в Москве. Она состоится 18 января (0+).

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