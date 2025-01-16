В мэрии Омска рассказали о результатах внедрения реверса на мосту 60-летия ВЛКСМ

В мэрии изучили работу внедрения реверсивного движения в Омске на мосту имени 60-летия ВЛКСМ с 6 по 14 января 2025 года. Как рассказали специалисты городского департамента транспорта, омичи намного быстрее добираются до центра и на Левый берег, чем раньше.