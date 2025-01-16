В мэрии Омска рассказали о результатах внедрения реверса на мосту 60-летия ВЛКСМ

В мэрии изучили работу внедрения реверсивного движения в Омске на мосту имени 60-летия ВЛКСМ с 6 по 14 января 2025 года. Как рассказали специалисты городского департамента транспорта, омичи намного быстрее добираются до центра и на Левый берег, чем раньше.
По данным транспортного ведомства с 6 по 14 января время проезда сократилось:
— От остановки «СибАДИ» до «Проспекта Комарова»: днем с 19 до 9 минут, вечером с 24 до 9 минут;
— От СибАДИ до КДЦ «Маяковский»: днем с 22 до 15 минут, вечером с 24 до 15 минут;
— Участок «Старозагородная роща» — «Проспект Комарова»: утром с 27 до 20 минут, вечером с 31 до 14 минут, а в межпиковое время с 29 до 13 минут.
Глава региона Виталий Хоценко держит ситуацию на личном контроле. Мониторинг обстановки продолжается в ежедневном режиме.