Как рассчитываются интервалы в движении общественного транспорта Красноярска?

Однако не всегда автобусы приходят вовремя. Это одна из главных проблем всех перевозчиков. Ее стараются решать диспетчеры. Они выявляют причину опоздания автобуса и просят вывести дополнительные машины. Либо же при заторе на дорогах снимают один из автобусов, чтобы «разгрузить» проблемный участок.