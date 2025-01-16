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Как рассчитываются интервалы в движении общественного транспорта Красноярска?

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О том, по какой системе работает общественный транспорт в Красноярске, рассказали в Дептрансе.

Источник: НИА Красноярск

Перевозчик совместно с ведомством составляют расписание с учетом нескольких факторов: количество автобусов, готовых выйти на линию, среднее количество пассажиров и вместимость автобуса, протяженность маршрута и параметры дороги.

Однако не всегда автобусы приходят вовремя. Это одна из главных проблем всех перевозчиков. Ее стараются решать диспетчеры. Они выявляют причину опоздания автобуса и просят вывести дополнительные машины. Либо же при заторе на дорогах снимают один из автобусов, чтобы «разгрузить» проблемный участок.

Узнать о движении общественного транспорта Красноярска в реальном времени можно на сайте www.mu-kgt.ru, у диспетчера по тел. 256−84−00 или в CALL-центре по тел. 223−55−56.