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Участникам СВО с Камчатки предоставят более 230 земельных участков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 января. /ТАСС/. На Камчатке участникам спецоперации и членам их семей в 2025 году предоставят более 230 земельных участков в рамках реализуемой меры поддержки этой категории граждан. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Источник: РИА "Новости"

«По поручению губернатора в Камчатском крае будет расширена категория получателей земельных участков для участников специальной военной операции. Уже с 2025 года участникам специальной военной операции и членам их семей планируется предоставить еще 233 земельных участка», — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, в 2025 году было принято решение, что камчатские военнослужащие, выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения на территории РФ и задачи в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, будут получать все региональные меры социальной поддержки. В числе мер — выплаты в случае ранения, бесплатная социально-медицинская реабилитация и другие. Также меры поддержки будут распространены на членов семей пограничников.