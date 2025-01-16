Участникам СВО с Камчатки предоставят более 230 земельных участков

Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, в 2025 году было принято решение, что камчатские военнослужащие, выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения на территории РФ и задачи в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, будут получать все региональные меры социальной поддержки. В числе мер — выплаты в случае ранения, бесплатная социально-медицинская реабилитация и другие. Также меры поддержки будут распространены на членов семей пограничников.