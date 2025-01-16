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Первый рейс авиакомпании «Победа» из Внуково приземлился в Омске

Источник: Комсомольская правда

В Омске приземлился первый рейс авиакомпании «Победа» из московского аэропорта Внуково. Самолет был украшен специальной ливреей с надписями «Моя мама на борту» и «Мы люди дела».

С сегодняшнего дня омичи смогут совершать перелеты «Победой» не только в аэропорт Шереметьево, но и в Внуково. Рейсы будут выполняться три раза в неделю по следующему расписанию:

— Внуково — Омск: среда, пятница, воскресенье. Вылет из Москвы в 22:30, прибытие в Омск в 04:55.

— Омск — Внуково: четверг, суббота, понедельник. Вылет из Омска в 05:55, прибытие в Москву в 06:40.

— Шереметьево — Омск: ежедневно. Вылет из Москвы в 23:35, прибытие в Омск в 06:05.

— Омск — Шереметьево: ежедневно. Вылет из Омска в 07:05, прибытие в Москву в 07:50.

Время указано местное.