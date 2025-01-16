Красноярский ХК «Енисей» в гостях переиграл хабаровский «СКА-Нефтяник»

15 января красноярский «Енисей» на выезде уверенно обыграл хабаровский «СКА-Нефтяник». Матч прошел в рамках чемпионата России по хоккею с мячом и завершился со счетом 4:8.
В составе нашей команды голами отметились Всеволод Евсеев (дважды), Алексей Торгонский, Илья Лопатин, Платон Кузьменко (дважды), Кирилл Коломейцев и Игорь Середкин. Таким образом, сейчас красноярцы с 30 очками находятся на пятой строчке турнирной таблицы. «СКА-Нефтяник» располагается на третьей позиции.
Добавим, что сибиряки одержали победу в Хабаровске впервые почти за девять лет.
Уже 18 января «Енисей» на выезде сыграет с «Байкал-Энергией».
Ранее мы писали, что на стадионе «Динамо» в Красноярске завершили основные работы по строительству нового визит-центра. В нем оборудовали помещения для переодевания, аренды спортивного инвентаря и хранения вещей.