Рассказываем, где установят телескопы для наблюдения за противостоянием Марса в Иркутске 2025

Противостояние Марса в Иркутске 2025 смогут наблюдать сибиряки в телескопы вечером 16 января. Начнется вечер тротуарной астрономии в 19.00. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутского регионального астрономического сообщества.
Противостояние Марса в Иркутске 2025.
Противостоянием Марса называют явление, когда Марс и Солнце выстраиваются в одну линию. При этом Земля оказывается посередине. В это время Марс находится максимально близко к Земле, а это значит, что наступает время наилучшего наблюдения за планетой. Наступают такие условия не так часто — раз в два года и два месяца. Последний раз противостояние Марса было 8 декабря 2022 года.
Конечно, важным условием, чтобы увидеть противостояние Марса в Иркутске 2025, станет погода. Наблюдения в телескопы состоятся только при условии ясной погоды. По данным Иркутского регионального астрономического сообщества, в областном центре появится три площадки с телескопами.
— В Иркутске телескопы установят возле Московских ворот, возле памятника Александру III и в микрорайоне Академгородок в сквере рядом с «земным шаром», — говорят организаторы.
Время акции с 19.00 до 20.00.