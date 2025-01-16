Рассказываем, где установят телескопы для наблюдения за противостоянием Марса в Иркутске 2025

Противостоянием Марса называют явление, когда Марс и Солнце выстраиваются в одну линию. При этом Земля оказывается посередине. В это время Марс находится максимально близко к Земле, а это значит, что наступает время наилучшего наблюдения за планетой. Наступают такие условия не так часто — раз в два года и два месяца. Последний раз противостояние Марса было 8 декабря 2022 года.