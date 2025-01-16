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Рассказываем, где установят телескопы для наблюдения за противостоянием Марса в Иркутске 2025

Противостояние Марса можно наблюдать в телескопы в Иркутске вечером 16 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Противостояние Марса в Иркутске 2025 смогут наблюдать сибиряки в телескопы вечером 16 января. Начнется вечер тротуарной астрономии в 19.00. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутского регионального астрономического сообщества.

Противостояние Марса в Иркутске 2025.

Противостоянием Марса называют явление, когда Марс и Солнце выстраиваются в одну линию. При этом Земля оказывается посередине. В это время Марс находится максимально близко к Земле, а это значит, что наступает время наилучшего наблюдения за планетой. Наступают такие условия не так часто — раз в два года и два месяца. Последний раз противостояние Марса было 8 декабря 2022 года.

Конечно, важным условием, чтобы увидеть противостояние Марса в Иркутске 2025, станет погода. Наблюдения в телескопы состоятся только при условии ясной погоды. По данным Иркутского регионального астрономического сообщества, в областном центре появится три площадки с телескопами.

— В Иркутске телескопы установят возле Московских ворот, возле памятника Александру III и в микрорайоне Академгородок в сквере рядом с «земным шаром», — говорят организаторы.

Время акции с 19.00 до 20.00.