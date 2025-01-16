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Новосибирский актер Никита Кологривый возвращается на экраны в образе «обновленного» Кощея

С 6 марта во всех кинотеатрах можно будет увидеть артиста-сибиряка.

Источник: ТНТ

С 6 марта во всех кинотеатрах можно будет увидеть артиста-сибиряка.
Новосибирский актер Никита Кологривый снялся в новом проекте, который выходит на экраны уже осенью.

«Снова Кощей, но теперь самый настоящий! “Царевна-лягушка” с 6 марта во всех кинотеатрах!» — написал артист в соцсетях.

Волшебные события фильма разворачиваются в современном мире, а ключевую роль в истории любви Ивана-царевича и заколдованной царевны-лягушки сыграет не стрела, а мяч для гольфа.

Вместе с Кологривым в фильме снялись такие актеры, как: Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова, Роман Курцын и многие другие.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска примет участие в реалити-шоу «Большие девочки».

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