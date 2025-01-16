К концу недели в Башкирии похолодает до −22°

До конца недели в Башкирии синоптики прогнозируют похолодание. По данным Башгидромета, в республику придут 22-градусные морозы.
В четверг, 16 января, днем в регионе будет идти снег, на западе — небольшой. На дорогах ожидаются снежные заносы и накат, а также гололедица. Температура воздуха днем составит −2,-7°.
В пятницу, 17 января, местами пройдет небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до −12,-17°, при прояснениях будет до −22°. Днем потеплеет до −9,-14°.
В субботу, 18 января, небольшой снег продолжится. Температура воздуха ночью составит −12,-17°, при прояснениях до −22°, днем −6,-11°.