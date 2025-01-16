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К концу недели в Башкирии похолодает до −22°

Местами пройдет снег.

Сейчас в Ричмонде: -4° 1 м/с 65% 765 мм рт. ст.
Источник: Freepik

До конца недели в Башкирии синоптики прогнозируют похолодание. По данным Башгидромета, в республику придут 22-градусные морозы.

В четверг, 16 января, днем в регионе будет идти снег, на западе — небольшой. На дорогах ожидаются снежные заносы и накат, а также гололедица. Температура воздуха днем составит −2,-7°.

В пятницу, 17 января, местами пройдет небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до −12,-17°, при прояснениях будет до −22°. Днем потеплеет до −9,-14°.

В субботу, 18 января, небольшой снег продолжится. Температура воздуха ночью составит −12,-17°, при прояснениях до −22°, днем −6,-11°.