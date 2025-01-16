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Омичей предупредили об опасной молочной продукции, которую нельзя покупать

В среду, 15 января 2025 года, омское управление Роспотребнадзора со ссылкой на коллег из Рязанской области предупредило о появлении на прилавках потенциально опасной молочной продукции, производимой предприятием-призраком ООО «Гринмилк». По данным управления, декларации о соответствии на продукцию были признаны недействительными с ноября 2024 года.

Источник: SuperOmsk.ru

«В соответствии с требованиями ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ “О качестве и безопасности пищевых продуктов” в обороте находится пищевая продукция, изготавливаемая “предприятием-призраком”, производимая неизвестными лицами в неизвестных условиях.
Обращаем внимание потребителей на то, что реализация указанной продукции незаконна», — заявили в ведомстве.

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области также указали, что в случае обнаружения указанной продукции на прилавках не следует покупать ее, а о факте ее продажи следует сообщить в региональное управление.

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