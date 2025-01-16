Омичей предупредили об опасной молочной продукции, которую нельзя покупать

В среду, 15 января 2025 года, омское управление Роспотребнадзора со ссылкой на коллег из Рязанской области предупредило о появлении на прилавках потенциально опасной молочной продукции, производимой предприятием-призраком ООО «Гринмилк». По данным управления, декларации о соответствии на продукцию были признаны недействительными с ноября 2024 года.