Омичей предупредили об опасной молочной продукции, которую нельзя покупать

«В соответствии с требованиями ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ “О качестве и безопасности пищевых продуктов” в обороте находится пищевая продукция, изготавливаемая “предприятием-призраком”, производимая неизвестными лицами в неизвестных условиях.
Обращаем внимание потребителей на то, что реализация указанной продукции незаконна», — заявили в ведомстве.
В Управлении Роспотребнадзора по Омской области также указали, что в случае обнаружения указанной продукции на прилавках не следует покупать ее, а о факте ее продажи следует сообщить в региональное управление.