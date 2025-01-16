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Коньяк и виски подорожают до 20% в Новосибирске

Компании «Бакарди рус» и «Кампари рус» предупредили, что стоимость закупок популярных марок алкоголя возрастет.

Источник: AP 2024

Резкое подорожание импортного алкоголя ожидает новосибирцев в 2025 году. Как сообщил 14 января «Коммерсантъ», ссылаясь на «Shopper’s», российские рестораторы будут прибегать к аналогам в целях экономии.

Компании «Бакарди рус» и «Кампари рус» предупредили, что стоимость закупок популярных марок алкоголя возрастет на 10−20%. Подорожают бренды Martini и Cinzano, виски William Lawson’s, коньяк Courvoisier, а также ликер Aperol.

В связи с этим российским рестораторам придется искать более дешевые аналоги. Однако замена премиального алкоголя в коктейлях может грозить потерей потребителей. Поэтому повышение цен в барах и ресторанах остается единственным выходом.

Глеб ИВАНОВСКИЙ.