Коньяк и виски подорожают до 20% в Новосибирске

Резкое подорожание импортного алкоголя ожидает новосибирцев в 2025 году. Как сообщил 14 января «Коммерсантъ», ссылаясь на «Shopper’s», российские рестораторы будут прибегать к аналогам в целях экономии.
Компании «Бакарди рус» и «Кампари рус» предупредили, что стоимость закупок популярных марок алкоголя возрастет на 10−20%. Подорожают бренды Martini и Cinzano, виски William Lawson’s, коньяк Courvoisier, а также ликер Aperol.
В связи с этим российским рестораторам придется искать более дешевые аналоги. Однако замена премиального алкоголя в коктейлях может грозить потерей потребителей. Поэтому повышение цен в барах и ресторанах остается единственным выходом.
Глеб ИВАНОВСКИЙ.