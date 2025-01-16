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В Башкирии похолодает до −22 градусов

Стал известен прогноз погоды на конец рабочей недели.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается похолодание и обильные снегопады. Это следует из прогноза, предоставленного республиканскими синоптиками.

Так, сегодня, 16 января, в регионе выпадет снег, в западных районах Башкирии осадки будут умеренными. Также осложнится из-за тумана и снежных заносов ситуация на дороге. Столбики термометров днем покажут −2…-7° градусов.

В пятницу, 17 января, ударят ночные морозы. Столбики термометров упадут до 12…-17°, при прояснениях до −22°, днем ожидается максимум −9…-14°. В конце рабочей недели осадки еще не прекратятся.

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