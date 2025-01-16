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В Новосибирской области за 2024 год выявили более 50 уникальных фейков

Об этом рассказал заммэра Новосибирска Евгений Попантонопуло.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области за прошедший год зафиксировали более 50 уникальных фейков. Итоги в ходе пресс-конференции МИД подвел глава ведомства Сергей Лавров.

Заместитель мэра Новосибирска Евгений Попантонопуло, курирующий работу департамента информационной политики и информатизации, рассказал, что сейчас борьба с дезинформацией становится ключевой в условиях её стремительного распространения.

По данным АНО «Диалог», в регионе за прошлый год было зафиксировано более 50 уникальных случаев распространения фейков.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцев предупредили о фейках про компенсацию за невыезд за границу. Фейки репостят даже крупные новосибирские паблики.