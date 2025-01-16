В Башкирии вырастут взносы за капремонт.

Напомним, в последний раз в Башкирии взносы на капремонт возросли в 2022 году. Сейчас минимальный размер платы за капремонт для жителей Башкирии, живущих в домах до 6 этажей включительно, составляет 7,46 рубля за 1 кв. м, а в домах выше 6 этажей — 8,1 рубля за 1 кв. м.