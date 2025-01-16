В Башкирии вырастут взносы за капремонт.

В Башкирии планируют увеличить взносы за капитальный ремонт. Об этом на заседании профильного комитета Госсобрания — Курултая РБ сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова. Решение об увеличении тарифов связано с тем, что строительные материалы дорожают, соответственно, сокращается объем проводимых в домах работ.
«Мы ведем переговоры с правительством Башкирии и готовим проект постановления о возможном увеличении взноса. Сейчас как раз думаем, на какой размер это будет увеличение. Потому что количество работ в домах у нас снижается», — отметила Ирина Голованова.
Напомним, в последний раз в Башкирии взносы на капремонт возросли в 2022 году. Сейчас минимальный размер платы за капремонт для жителей Башкирии, живущих в домах до 6 этажей включительно, составляет 7,46 рубля за 1 кв. м, а в домах выше 6 этажей — 8,1 рубля за 1 кв. м.