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Из Омска трижды в неделю будут летать рейсы в новый аэропорт

В Омск ночью на четверг, 16 января 2025 года. прибыл первый самолет авиакомпании «Победа» из московского аэропорта Внуково, сообщает пресс-служба Омского аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

Теперь рейсы сообщение Омск — Москва (Внуково) будут летать трижды в неделю. Это значит, что омичи могут приобрести билеты в любой из трех столичных аэропортов.

Вылет по маршруту Внуково — Омск запланирован в среды, пятницу и воскресенье: время вылета из Москвы в 22:30, прибытие в Омск в 04:55.

По маршруту Омск — Внуково самолеты будут отправляться в четверг, субботу и понедельник. Время вылета из Омска в 05:55, прибытие в Москву в 06:40.

Отметим, самолеты из Омска до Шереметьево летают ежедневно.