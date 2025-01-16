Из Омска трижды в неделю будут летать рейсы в новый аэропорт

Теперь рейсы сообщение Омск — Москва (Внуково) будут летать трижды в неделю. Это значит, что омичи могут приобрести билеты в любой из трех столичных аэропортов.
Вылет по маршруту Внуково — Омск запланирован в среды, пятницу и воскресенье: время вылета из Москвы в 22:30, прибытие в Омск в 04:55.
По маршруту Омск — Внуково самолеты будут отправляться в четверг, субботу и понедельник. Время вылета из Омска в 05:55, прибытие в Москву в 06:40.
Отметим, самолеты из Омска до Шереметьево летают ежедневно.