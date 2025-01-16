В Прикамье увеличат плату за посещение охраняемых природных территорий

Сумма вырастет со 100 до 150 рублей. Кроме того, расширят перечень ООПТ с платным для туристов входом. Таких территорий будет уже пять. Если раньше туристы платили за вход в природный парк «Пермский» и посещение охраняемых ландшафтов Колчимский камень и Полюд, то в случае принятия документа в списке появятся ООПТ Кваркуш и Ординская пещера.