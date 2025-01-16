В Прикамье увеличат плату за посещение охраняемых природных территорий

Плата за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) будет увеличена в Прикамье, пишет Properm.ru.
О таких планах краевых властей свидетельствует проект документа о внесении изменений в соответствующее постановление, опубликованный на портале правительства.
Сумма вырастет со 100 до 150 рублей. Кроме того, расширят перечень ООПТ с платным для туристов входом. Таких территорий будет уже пять. Если раньше туристы платили за вход в природный парк «Пермский» и посещение охраняемых ландшафтов Колчимский камень и Полюд, то в случае принятия документа в списке появятся ООПТ Кваркуш и Ординская пещера.
Напомним, в Пермском крае летом 2023 года ввели плату за посещение некоторых ООПТ. Она составила 100 рублей. При уплате этой суммы человек может находиться в границах ООПТ три дня.