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В Прикамье увеличат плату за посещение охраняемых природных территорий

Сумма вырастет на 50 рублей.

Источник: Аргументы и факты

Плата за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) будет увеличена в Прикамье, пишет Properm.ru.

О таких планах краевых властей свидетельствует проект документа о внесении изменений в соответствующее постановление, опубликованный на портале правительства.

Сумма вырастет со 100 до 150 рублей. Кроме того, расширят перечень ООПТ с платным для туристов входом. Таких территорий будет уже пять. Если раньше туристы платили за вход в природный парк «Пермский» и посещение охраняемых ландшафтов Колчимский камень и Полюд, то в случае принятия документа в списке появятся ООПТ Кваркуш и Ординская пещера.

Напомним, в Пермском крае летом 2023 года ввели плату за посещение некоторых ООПТ. Она составила 100 рублей. При уплате этой суммы человек может находиться в границах ООПТ три дня.

туризм и отдых