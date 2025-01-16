Вчера, 15 января, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Скотт Уилсон (забросил шайбу в ворота соперников на пятой минуте матча), Джошуа Ливо (23, 32, 45) и Александр Хмелевский (31). Команде гостей не удалось забить ни одного гола.
«СЮ» после 44 игр с 60 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится уже завтра — 17 января. Команда в столице Башкирии схлестнется с екатеринбургским «Автомобилистом».
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