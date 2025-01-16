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«Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:0

«Салават Юлаев» обыграл 5:0 «Нефтехимик» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 15 января, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Скотт Уилсон (забросил шайбу в ворота соперников на пятой минуте матча), Джошуа Ливо (23, 32, 45) и Александр Хмелевский (31). Команде гостей не удалось забить ни одного гола.

«СЮ» после 44 игр с 60 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится уже завтра — 17 января. Команда в столице Башкирии схлестнется с екатеринбургским «Автомобилистом».

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