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Два пенсионера из Омска перевели неизвестному брокеру 8,4 миллиона рублей

Сначала семейная пара даже получила небольшую прибыль.

Источник: Комсомольская правда

В Омске пожилая пара попалась на уловки мошенников после предложения инвестировать средства. 66-летняя женщина обратилась в полицию, сообщив, что вместе с супругом они попытались инвестировать на бирже, но пр попытке вывести средства оказались ни с чем.

Пара узнала о возможности инвестирования из рекламы в телефоне. Они связались с «куратором», который предложил им скачать специальное приложение. Первоначальный взнос в размере 11 500 рублей принес небольшую прибыль.

В течение декабря мужчина перевел на брокерский счет еще 2 540 000 рублей. Затем «брокер» сообщил, что общая прибыль составила семь миллионов рублей. Однако для вывода средств потребовались дополнительные расходы. Пара перевела еще 5 860 000 рублей, но денег так и не получила.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция призывает омичей быть бдительными и проверять информацию о предложениях по заработку в интернете.