Два пенсионера из Омска перевели неизвестному брокеру 8,4 миллиона рублей

В течение декабря мужчина перевел на брокерский счет еще 2 540 000 рублей. Затем «брокер» сообщил, что общая прибыль составила семь миллионов рублей. Однако для вывода средств потребовались дополнительные расходы. Пара перевела еще 5 860 000 рублей, но денег так и не получила.