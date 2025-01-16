В январе 2025 года в Пермском округе открыли новые школы

В январе 2025 года в Пермском округе открылись две новые школы в селе Гамово и поселке Юг. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
Школу «Алгоритм» в Гамово построили по нацпроекту «Образование» и при поддержке частных инвесторов. Здесь уже занимаются более 600 учеников с 5 по 11 классы. Основными в школе будут три учебных профиля — инженерный, химико-биологический и информационные технологии. В здании обустроены кабинеты робототехники, информатики, химии и биологии. Также появилась кулинарная мастерская.
После капитального ремонта открылась школа в поселке Юг. Здесь отремонтировали кровлю, учебные кабинеты, инженерные сети, установили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновили мебель и оборудование. Работы выполнены в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования».
В Юговской школе обучаются свыше 400 учеников. Для ребят здесь есть профильные направления — краеведение, туризм и патриотическое воспитание. В школе будут развивать туристско-краеведческое направление.