В январе 2025 года в Пермском округе открыли новые школы

Школу «Алгоритм» в Гамово построили по нацпроекту «Образование» и при поддержке частных инвесторов. Здесь уже занимаются более 600 учеников с 5 по 11 классы. Основными в школе будут три учебных профиля — инженерный, химико-биологический и информационные технологии. В здании обустроены кабинеты робототехники, информатики, химии и биологии. Также появилась кулинарная мастерская.