Доклинические испытания вируса против рака завершат в 2025 году

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Доклинические испытания одного из вариантов онколитического аденовируса для лечения рака, полученного учеными Новосибирского государственного университета (НГУ), планируется завершить до конца 2025 года. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета (НГУ), академик РАН Сергей Нетесов.
Онколитические вирусы — это встречающиеся в природе или рекомбинантные вирусы, которые могут избирательно разрушать опухолевые клетки, не повреждая нормальные клетки. Аденовирусы считаются одной из наиболее изученных моделей онколитических вирусов. Этот тип вирусов обеспечивает избирательное уничтожение раковых клеток и активацию противоопухолевого иммунитета.
«Наши исследования в университете касаются аденовируса. На данный момент идут доклинические испытания, они проводятся в сторонней организации. Их должны завершить в 2025 году», — сказал собеседник агентства.
Доклинические испытания включают лабораторные исследования с использованием различных культур клеток или животных. Испытания нужны для проверки безопасности и эффективности вируса, которое может стать основой нового препарата. Они оценивают такие свойства вирусов как токсичность, селективность, фармакокинетика, возможные побочные эффекты и другое.
Ранее Нетесов сообщал, что положительные данные о свойствах вируса были получены в ходе исследований, проводимых на двух видах животных. За основу был взят аденовирус 6-го серотипа.