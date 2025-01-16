Доклинические испытания вируса против рака завершат в 2025 году

Онколитические вирусы — это встречающиеся в природе или рекомбинантные вирусы, которые могут избирательно разрушать опухолевые клетки, не повреждая нормальные клетки. Аденовирусы считаются одной из наиболее изученных моделей онколитических вирусов. Этот тип вирусов обеспечивает избирательное уничтожение раковых клеток и активацию противоопухолевого иммунитета.