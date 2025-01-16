В Челябинской области резко похолодает до −29 градусов

В четверг, 16 января, северный циклон принесёт в Челябинскую область снег и слабые метели, на дорогах сформируется гололедица от наката, днём будет −3…-8 градусов.
В столице региона сегодня также пройдёт небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица доставит неудобств. Температура воздуха днём −4…-6 градусов.
А вот с пятницы в регионе начнёт заметно холодать. Днём будет стоять умеренный морозец — до −12…-14 градусов. А по ночам Южный Урал будет накрывать стужа, особенно холодно к субботе будет в низинах, до −29 градусов.
В Челябинске тоже будет холодать, но не так интенсивно. Самая «страшная» цифра из ближайших прогнозов — до −21 градуса в ночь на субботу, 18 января.
Сейчас в регионе холодает, но можно констатировать факт, что начало января в Челябинской области выдалось аномально тёплым. По прогнозам синоптиков, эта зима в регионе и в целом будет заметно теплее обычного. В чём причина и каких сюрпризов погоды нам можно ожидать в этом сезоне, рассказала кандидат географических наук, доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Екатерина Пестрякова.