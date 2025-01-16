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В Челябинской области резко похолодает до −29 градусов

На Южном Урале продолжает холодать. И если в ближайшие пару дней морозы будут умеренными, то к субботе в низинах столбики термометров рухнут почти до минус 30 градусов. Подробнее о погоде рассказали в местном Гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: -4° 1 м/с 65% 765 мм рт. ст.
Источник: Pchela.News

В четверг, 16 января, северный циклон принесёт в Челябинскую область снег и слабые метели, на дорогах сформируется гололедица от наката, днём будет −3…-8 градусов.

В столице региона сегодня также пройдёт небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица доставит неудобств. Температура воздуха днём −4…-6 градусов.

А вот с пятницы в регионе начнёт заметно холодать. Днём будет стоять умеренный морозец — до −12…-14 градусов. А по ночам Южный Урал будет накрывать стужа, особенно холодно к субботе будет в низинах, до −29 градусов.

В Челябинске тоже будет холодать, но не так интенсивно. Самая «страшная» цифра из ближайших прогнозов — до −21 градуса в ночь на субботу, 18 января.

Сейчас в регионе холодает, но можно констатировать факт, что начало января в Челябинской области выдалось аномально тёплым. По прогнозам синоптиков, эта зима в регионе и в целом будет заметно теплее обычного. В чём причина и каких сюрпризов погоды нам можно ожидать в этом сезоне, рассказала кандидат географических наук, доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Екатерина Пестрякова.