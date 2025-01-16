В Челябинской области резко похолодает до −29 градусов

Сейчас в регионе холодает, но можно констатировать факт, что начало января в Челябинской области выдалось аномально тёплым. По прогнозам синоптиков, эта зима в регионе и в целом будет заметно теплее обычного. В чём причина и каких сюрпризов погоды нам можно ожидать в этом сезоне, рассказала кандидат географических наук, доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Екатерина Пестрякова.