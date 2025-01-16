Омск в ближайшие дни накроет снежный циклон

Омск находится на пути мощнейшего снежного циклона. Об этом рассказали специалисты Обь-Иртышского УГМС.
Снегопады начнутся уже сегодня во второй половине дня. Такая снежная погода продлится до конца недели. Вместе со снегопадами придет и похолодание. Уже 17 января в ночь температура воздуха опустится до −16 градусов.
Днем в Омске ожидается небольшой снег, возможна метель. Днем до — 8 градусов На дорогах местами гололедица. Водителей просят быть внимательными на дроге, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Ранее мы писали подробно о погоде на 16 января.