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Омск в ближайшие дни накроет снежный циклон

Снегопады начнутся уже сегодня во второй половине дня.

Источник: Комсомольская правда

Омск находится на пути мощнейшего снежного циклона. Об этом рассказали специалисты Обь-Иртышского УГМС.

Снегопады начнутся уже сегодня во второй половине дня. Такая снежная погода продлится до конца недели. Вместе со снегопадами придет и похолодание. Уже 17 января в ночь температура воздуха опустится до −16 градусов.

Днем в Омске ожидается небольшой снег, возможна метель. Днем до — 8 градусов На дорогах местами гололедица. Водителей просят быть внимательными на дроге, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее мы писали подробно о погоде на 16 января.