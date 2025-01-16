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На дороге Дюртюли-Нефтекамск «пятнашка» насмерть сбила пешехода

В Башкирии в ДТП с ВАЗ-2115 и КамАЗом погиб пешеход.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 15 января, в Краснокамском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла на 66 километре дороги Дюртюли-Нефтекамск. Согласно предварительным данным, 42-летний житель Дюртюлинского района за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением и сбил двух пешеходов, а потом врезался в припаркованный КамАЗ.

Известно, что пострадавшие в тот момент меняли колесо на прицепе грузовика. В результате случившегося 32-летний мужчина скончался еще до приезда скорой помощи. Второй пострадавший, 55-летний мужчина, госпитализирован.

На место ЧП были направлены сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Подробности трагедии уточняются.

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