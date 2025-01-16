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Хабаровчан зовут посмотреть на район имени Лазо с высоты

С горы Матай открывается прекрасный вид на Переяславку и Кутузовку.

Источник: АНО ТИЦ

Министерство туризма Хабаровского края и его партнеры по проекту «Отдыхаем в крае» предлагают разнообразные зимние развлечения для жителей и гостей региона. В ближайшие выходные туристы смогут выбрать городские экскурсии, однодневные туры или выставки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Для любителей активного отдыха предлагается восхождение на гору Матай (18+). Это несложный однодневный поход через нетронутую тайгу, окруженную заснеженными деревьями, в сопровождении опытных гидов. С вершины открывается вид на ближайшие населенные пункты — Переяславку и Кутузовку.

Подробнее по телефону: 8−914−378−91−03.

С 18 января по 3 февраля в галерее-салоне «Лист» пройдет выставка декоративных картин под брендом Logobaker (12+). Здесь профессиональные графические дизайнеры представят свои работы на тему «Символы / знаки / логотипы», рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.

Подробнее по телефону: 8−914−165−44−26.

Для любителей культурных путешествий готовится экскурсия «Свет рождественской звезды» (6+). В программе — вечерняя экскурсия по хабаровским храмам с осмотром праздничных вертепов и рассказ об истории празднования Рождества Христова.

Подробнее по телефону: 8−914−544−02−41.

туризм и отдых