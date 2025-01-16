Хабаровчан зовут посмотреть на район имени Лазо с высоты

Министерство туризма Хабаровского края и его партнеры по проекту «Отдыхаем в крае» предлагают разнообразные зимние развлечения для жителей и гостей региона. В ближайшие выходные туристы смогут выбрать городские экскурсии, однодневные туры или выставки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».