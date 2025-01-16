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Гололедица и туман ожидаются в Беларуси в четверг

Туман снижает видимость, а гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность ДТП и риск травматизма населения.

Сейчас в Ричмонде: -7° 0 м/с 67% 765 мм рт. ст. -1°
Источник: Aliaksei Lepik/CC0

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в четверг, утром местами возможен туман, сообщили в Белгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная погода. Утром и днем во многих районах республики пройдут дождь и мокрый снег, в отдельных районах утром также возможен туман.

Местами сохранится слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер западный 4−9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.

Дневная температура воздуха составит 0…+4°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач. Туман снижает видимость, а гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.