Гололедица и туман ожидаются в Беларуси в четверг

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач. Туман снижает видимость, а гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.