Москвичам рассказали, как выбрать надежную организацию для поверки счетчиков воды

Оформить заявку в сервисе на портале mos.ru можно в любое удобное время и с любого устройства, указав тип и количество счетчиков, а также желаемую дату и время визита специалиста. В назначенный день мастер проведет диагностику, а по ее завершении выдаст необходимые документы — их нужно предоставить в управляющую организацию. Передать документы также можно в электронном виде на mos.ru с помощью сервиса «Подача сведений о поверке или вводе водосчетчиков в эксплуатацию после замены, демонтажа или пропуска срока поверки».