Москвичам рассказали, как выбрать надежную организацию для поверки счетчиков воды

Поверка счетчиков воды — обязательная процедура, которую необходимо проводить раз в четыре — шесть лет в зависимости от типа устройства. Она гарантирует, что прибор соответствует метрологическим параметрам, а передаваемые сведения точны. Это позволяет экономить на оплате коммунальных услуг. Когда приходит очередной срок поверки, горожане задаются вопросом, как правильно выбрать организацию для проведения диагностики и не попасться на уловки недобросовестных компаний. Разобраться в этом вопросе помогут специалисты сервиса «Поверка счетчиков воды» на портале mos.ru.
По словам специалистов, организаций, предоставляющих услугу по поверке индивидуальных приборов учета воды, на рынке огромное множество. Некоторые частные компании могут навязывать свои услуги, звонить или рассылать письма о необходимости проведения процедуры поверки, однако такая информация носит исключительно рекламный характер и не накладывает никаких обязательств. Кроме того, не все организации имеют аккредитацию на осуществление такой деятельности, что влечет за собой ряд негативных последствий.
Прежде чем соглашаться на проведение процедуры, необходимо узнать как можно больше информации об организации: выяснить название, адрес, номер аккредитации и контактный телефон для обратной связи. Кроме того, нужно проверить, действительно ли подходит срок проведения поверки. Узнать ее дату можно из единого платежного документа или при передаче показаний счетчиков воды и тепла на портале mos.ru в разделе «Подробнее о счетчике».
Важно выбрать надежную и проверенную организацию
Найти организацию для выполнения поверки счетчиков воды можно и самостоятельно, например в интернете. Проверить, насколько она надежна, рекомендуется в реестре национальной системы аккредитации через поиск по названию компании или идентификационному номеру налогоплательщика. Процедуру поверки могут проводить только специализированные организации, зарегистрированные в этом реестре.
Необходимо также изучить отзывы клиентов о работе компании на специальных ресурсах и ее рейтинг. Кроме того, стоит обратить внимание на стоимость услуг: слишком низкая цена должна насторожить.
Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, помимо недобросовестных организаций, следует остерегаться и явных мошенников. Аферисты готовы на многое, чтобы завладеть деньгами горожан. Например, в одном случае они предлагают дистанционную поверку счетчиков, когда для этого якобы достаточно интернета и смартфона. После оказания таких псевдоуслуг и получения оплаты мошенники перестают отвечать на звонки и пропадают. Важно помнить, что дистанционная поверка приборов учета водоснабжения не предусмотрена законодательством. Процедура проводится только на месте с использованием переносной поверочной установки.
В другой схеме мошенники убеждают человека в том, что счетчик неисправен и поверку следует провести немедленно. Когда гражданин впускает их в квартиру, они делают вид, что проводят поверку, а затем выставляют счет — в среднем около двух тысяч рублей. Разумеется, счетчик при такой псевдоуслуге остается неповеренным.
Преимущества сервиса на портале mos.ru
Оградить себя от возможных мошеннических схем москвичам помогает сервис «Поверка счетчиков воды» на портале mos.ru. Сервис сотрудничает только с аккредитованными организациями-партнерами, а процедура проходит максимально прозрачно. В прошлом году с помощью сервиса было выполнено более 86 тысяч заявок.
Воспользоваться сервисом «Поверка счетчиков воды» и оставить онлайн-заявку на плановую поверку водосчетчиков могут пользователи со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru. Для этого нужно выбрать в каталоге услуг раздел «Жилье, недвижимость, земля», а затем сервис «Поверка счетчиков воды». При заполнении заявки основные данные автоматически подтянутся из личного кабинета пользователя. В случае, если необходимо оформить заявку по адресу родственников, внести данные можно вручную.
Оформить заявку в сервисе на портале mos.ru можно в любое удобное время и с любого устройства, указав тип и количество счетчиков, а также желаемую дату и время визита специалиста. В назначенный день мастер проведет диагностику, а по ее завершении выдаст необходимые документы — их нужно предоставить в управляющую организацию. Передать документы также можно в электронном виде на mos.ru с помощью сервиса «Подача сведений о поверке или вводе водосчетчиков в эксплуатацию после замены, демонтажа или пропуска срока поверки».
Если погрешность в работе счетчика окажется выше допустимой, специалист составит акт с предписанием замены прибора. По согласованию с заказчиком устройство заменят либо сразу, либо в ближайшие дни по договоренности с мастером за дополнительную плату. Организация-партнер также гарантирует передачу данных о поверке в федеральную государственную информационную систему «Аршин» в установленный законодательством срок. Таким образом, жители столицы могут быть спокойны, что доверили проведение процедуры поверки счетчиков профессионалам.
Сервис «Поверка счетчиков воды» заработал в октябре 2023 года. Его развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно со столичным Департаментом информационных технологий и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
Развитие электронных сервисов соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».