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«Белэнерго» сказало о сроке диагностики отключенного второго блока БелАЭС

Минэнерго сказало про диагностику датчиков второго блока белорусской АЭС в Островце.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор объединения «Белэнерго» Андрей Панченко сказал о диагностике датчиков второго блока БелАЭС, отключенного 19 декабря (подробнее — здесь). Подробности озвучили в пресс-службе Министерства энергетики.

Он отметил, что на сегодняшний день на первом энергоблоке по графику проводится планово-предупредительный ремонт.

— Также продолжается диагностика датчиков обеспечивающих систем второго блока, — уточнил гендиректор «Белэнерго».

По его словам, при учете того, что озвученные датчиков на втором блоке большое количество, их ревизия занимает определенное время. Вместе с тем Панченко заявил, что безопасность белорусской АЭС является главным приоритетом.

Тем временем Минэнерго объявило, что решение по второй АЭС в Беларуси примут в 2025 году.

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