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Популярный у белорусов Египет ввел новые штрафы для туристов

Новые штрафы для туристов ввел Египет, куда часто ездят белорусы.

Источник: Комсомольская правда

Популярный у белорусов Египет ввел новые штрафы для туристов. Подробности рассказали в пресс-службе Республиканского союза туристических организаций.

В сообщении сказано, что новые штрафы в Египте были введены для туристов с просроченными визами. Так, если турист получился Синайский штамп, остался на египетской территории больше 15 дней, то ему грозит штраф в размере 7020 египетских фунтов, или примерно 140 долларов. В том случае, если турист оформил визу и превысил срок пребывания (то есть пробыл в стране более 45 дней), то ему также предусмотрен штраф в указанной сумме.

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