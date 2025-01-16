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Ветераны ВОВ Приморского края получат выплату до 80 тысяч рублей

Также президент РФ Владимир Путин поддержал идею наделить всех ветеранов войны званиями почетных граждан.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае участники Великой Отечественной войны получат выплаты к 80-летию со дня Победы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Уточняется, что выплату получат участники войны, блокадники, труженики тыла и многие другие ветераны. Президент России Владимир Путин уже подписал данный указ.

В регионе насчитывается свыше 1,5 тысячи человек, которые получат от 55 до 80 тысяч рублей в честь юбилея Великой Победы.

Добавим, что выплата по 55 тысяч рублей установлена труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма.

Деньги поступят на счет в апреле — мае этого года. Заявления не потребуются.