Ветераны ВОВ Приморского края получат выплату до 80 тысяч рублей

В Приморском крае участники Великой Отечественной войны получат выплаты к 80-летию со дня Победы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.
Уточняется, что выплату получат участники войны, блокадники, труженики тыла и многие другие ветераны. Президент России Владимир Путин уже подписал данный указ.
В регионе насчитывается свыше 1,5 тысячи человек, которые получат от 55 до 80 тысяч рублей в честь юбилея Великой Победы.
Добавим, что выплата по 55 тысяч рублей установлена труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма.
Деньги поступят на счет в апреле — мае этого года. Заявления не потребуются.