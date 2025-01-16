Мощные насосы защитят центр Владивостока от затоплений

Как рассказал глава города, в 2024 году на Пограничной и Батарейной были заменены два ливневых коллектора, один из которых проходил по территории стадиона «Динамо». Их очистили, устранили засоры, увеличили диаметр до 1,2 метра и добавили перехватывающий лоток для ливневых вод.