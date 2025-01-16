Мощные насосы защитят центр Владивостока от затоплений

Систему ливневой канализации в районе улиц Батарейной-Пограничной и Авроровской-Иманской во Владивостоке модернизируют, чтобы справляться с сильными дождями, которые часто становятся причиной затоплений. Прогресс работ и дальнейшие планы обсуждали губернатор Приморья Олег Кожемяко и представители профильных ведомств на выездном совещании, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
На встрече присутствовали заместитель председателя правительства края Владимир Малюшицкий, мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков, а также представители краевых министерств ЖКХ, строительства, агентства по мелиорации и «Примводоканала».
Как рассказал глава города, в 2024 году на Пограничной и Батарейной были заменены два ливневых коллектора, один из которых проходил по территории стадиона «Динамо». Их очистили, устранили засоры, увеличили диаметр до 1,2 метра и добавили перехватывающий лоток для ливневых вод.
«Также проложили перехватывающий лоток для ливневых вод в районе входа на набережную. На Авроровской-Иманской при ремонте дороги сделали дополнительные приямки для стоков», — добавил Константин Шестаков.
Следующим этапом станет установка водоотводящих систем и мощных насосов, которые позволят быстро перекачивать дождевые воды в море, предотвращая их скопление. Сейчас решается, какой тип насосов будет более эффективен. Губернатор подчеркнул, что мощные насосы, способные перекачивать до 500 литров воды в секунду, уже приобретены, и их применение обеспечит минимизацию ущерба от паводков.
«Теперь стоит задача установить мощные насосы, они уже приобретены — по 500 литров в секунду. Решаем, какие из них больше подойдут, глубинные или наружные, которые в период наводнений будут ставиться на месте затоплений», — обозначил Олег Кожемяко.
Модернизацию системы ливневой канализации на этих участках планируют завершить к середине лета 2025 года.
Напомним, осенью 2024 года во Владивостоке в районе улиц Пограничная и Батарейная специалисты подрядной организации занимались обследованием, прочисткой и ремонтом ливневой канализации. Работы должны были решить проблему подтопления данной местности в период сильных дождей.