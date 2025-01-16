Хищник у порога: очередное видео с тигром напугало жителей Приморья

Видео с очередным тигром, разлетевшееся в Сети, вызвало беспокойство у местных жителей. По информации из ТГ-канала (18+) «Трепанг ДВ», хищник навестил отдыхающих в бане в Чугуевском районе края. Но, как оказалось, данные не соответствуют действительности, сообщает ИА PrimaMedia.
В центре «Амурский тигр» заверили, что беспокоиться не о чем. Видео было снято более двух недель назад и, к тому же, в Пожарском районе. На сделанных кадрах видно, что хищник угодил лапой в капкан.
«Это далеко от населённых пунктов. Ситуация находится на контроле у специалистов. В зимовье и около него людей не было. Какой-либо угрозы тигр людям не представлял. Капкан держится на одном пальце и скорее всего слетит», — рассказал генеральный директор центра Сергей Арамилев.
В последнее время в крае участились случаи появления амурских тигров вблизи населенных пунктов. Недавняя трагедия, когда хищник напал на рыбака в селе Зимники, вызвала серьёзные опасения среди местных жителей. Впоследствии было принято решение отстрелить тигра-убийцу для безопасности окружающих.