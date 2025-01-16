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В Самаре внепланово приземлился самолет Москва — Уфа

Из-за ограничений в аэропорту Уфы в Самару отправили самолет из Москвы.

Источник: Комсомольская правда

В самарском аэропорту Курумоч приземлился самолет Москва — Уфа. Это произошло внепланово 14 января, когда аэропорт столицы Башкортостана был закрыт на прием и отправку воздушных судов.

— При полете по маршруту экипаж самолета A-320 принял решение следовать на незапланированный аэродром, — сообщили в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

В Самаре самолет приземлился около 12.17 по местному времени. Рейс выполняла авиакомпания «Сибирь».

Также в Самаре экстренно сел самолет Москва — Термез из-за больного пассажира, которому на земле вызвали реанимацию.