Астроном назвала дату ближайшего большого парада планет

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Большие парады планет, когда на небе на небольшом расстоянии друг от друга становятся видны не менее пяти небесных тел Солнечной системы, случаются редко, об этом рассказала астроном Московского планетария Людмила Кошман.
По ее словам, ближайший большой парад жители Земли увидят через 15 лет — 8 сентября 2040 года.
«В этот день на закатном небе в узком секторе (около 20 градусов) соберутся пять планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, также к ним присоединится растущий серп Луны (между Венерой и Сатурном)», — сказала Кошман.
На что влияет парад планет >>>.
Парады планет.
Парадом планет называется явление, когда несколько планет собираются недалеко друг от друга и видны с Земли в секторе 20−30 градусов.
Малыми парадами называется собрание четырех планет. Они происходят примерно каждые 20 лет, а вот большие — гораздо реже. Ситуации, когда планеты выстраиваются в одну линию с Землей и Солнцем, случаются раз в миллионы лет.
При этом, по словам астронома, достаточно часто несколько планет оказываются по одну сторону Солнца. Наблюдению за ними при этом может мешать то, что некоторые собираются вблизи светила.
Ранее Sputnik писал, что в астрономии термин парад планет не применяется, его используют только для популяризации астрономии. И речь идет не о строгом выравнивании планет в одну линию: плоскости орбит планет Солнечной системы не лежат в одной общей плоскости, а линии их пересечения не проходят через одну прямую. Поэтому в одну линию они собраться не могут в принципе.
По данным Кошман, планеты будут выстраиваться:
21 января 2025 года. Вечером соберутся шесть планет: Венера, Сатурн, Нептун, Уран, Юпитер и Марс.
28 февраля 2025 года. Вечером ожидается собрание семи планет: Сатурна, Меркурия, Нептуна, Венеры, Урана, Юпитера, Марса — и все они будут видны на небе одновременно.
29 августа 2025 года. Утром астрономы обещают собрание шести планет: Меркурия, Венеры, Юпитера, Урана, Нептуна и Сатурна.
В предыдущий раз шесть планет — Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн — можно было увидеть одновременно на небе утром 28 августа.