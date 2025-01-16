Астроном назвала дату ближайшего большого парада планет

Ранее Sputnik писал, что в астрономии термин парад планет не применяется, его используют только для популяризации астрономии. И речь идет не о строгом выравнивании планет в одну линию: плоскости орбит планет Солнечной системы не лежат в одной общей плоскости, а линии их пересечения не проходят через одну прямую. Поэтому в одну линию они собраться не могут в принципе.