Иск к Центру Хруничева на более чем 111 млн рублей частично удовлетворили

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны России к АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» на сумму свыше 111 миллионов рублей, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе суда.
В суде не назвали точную сумму, которую взыскали с предприятия, а также не сообщили других подробностей иска.
«Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил исковые требования Министерства обороны к АО “ГКНПЦ имени М. В. Хруничева”. Заседание проходило в закрытом режиме, в связи с чем детали дела разглашению не подлежат», — рассказали агентству.
Центр Хруничева является главным предприятием ракетно-космической отрасли в России. Кроме того, это один из мировых лидеров в сфере разработки и серийного производства космических средств выведения, а также крупногабаритных орбитальных модулей.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ решило взыскать с производителя средств борьбы с беспилотниками ОАО «Владимирский завод “Электроприбор” 57,5 миллиона рублей.