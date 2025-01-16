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Иск к Центру Хруничева на более чем 111 млн рублей частично удовлетворили

Заседание по иску к Центру Хруничева проходило в закрытом режиме.
Источник: РИА "Новости"

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны России к АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» на сумму свыше 111 миллионов рублей, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе суда.

В суде не назвали точную сумму, которую взыскали с предприятия, а также не сообщили других подробностей иска.

«Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил исковые требования Министерства обороны к АО “ГКНПЦ имени М. В. Хруничева”. Заседание проходило в закрытом режиме, в связи с чем детали дела разглашению не подлежат», — рассказали агентству.

Центр Хруничева является главным предприятием ракетно-космической отрасли в России. Кроме того, это один из мировых лидеров в сфере разработки и серийного производства космических средств выведения, а также крупногабаритных орбитальных модулей.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ решило взыскать с производителя средств борьбы с беспилотниками ОАО «Владимирский завод “Электроприбор” 57,5 миллиона рублей.