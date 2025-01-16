Когда ждать сильного снега во Владивостоке, рассказал Борис Кубай

Напоминаем, из-за тёплого января в открытой части Амурского залива выход на лёд запретили до 27 февраля. Лёд недостаточно прочный, и его периодически ломает сильный ветер. На ближайших выходных среднесуточные температуры воздуха в Приморье могут превысить климатическую норму для дат 18 — 19 января. Предстоящая пятница тоже холодной не будет, максимальный прогрев воздуха составит −2…-9 °C, на севере −10…-15 °C, во Владивостоке −5…-8 °C. Осадков не ожидается.