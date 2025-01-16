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Когда ждать сильного снега во Владивостоке, рассказал Борис Кубай

До конца третьей декады января интенсивных снегопадов в Приморском крае не ожидается, но в конце следующей недели над Жёлтым морем возможно формирование активного циклона, который окажет значительное влияние на погоду в регионе, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примгидрометцентр.

Сейчас в Ричмонде: -7° 0 м/с 67% 765 мм рт. ст. -1°

Как объяснил глава Примгидромета Борис Кубай, сильного снега в крае нет, потому что нет сильных морозов. Интенсивность образования облаков и осадков зависит от того, насколько активно холодная воздушная масса проникает в тыл циклоническому вихрю, способствуя его интенсивному развитию. А сейчас притоки арктического холода на юг Дальнего Востока блокируются, господствует широтный тип атмосферной циркуляции воздуха.

Относительно активный циклон начнёт формироваться над Жёлтым морем в конце следующей недели. Он может пройти близко к Владивостоку, что вызовет в дальневосточной столице первый за зиму интенсивный снегопад. В течение 8 — 10 дней этот прогноз ещё будет уточняться.

Напоминаем, из-за тёплого января в открытой части Амурского залива выход на лёд запретили до 27 февраля. Лёд недостаточно прочный, и его периодически ломает сильный ветер. На ближайших выходных среднесуточные температуры воздуха в Приморье могут превысить климатическую норму для дат 18 — 19 января. Предстоящая пятница тоже холодной не будет, максимальный прогрев воздуха составит −2…-9 °C, на севере −10…-15 °C, во Владивостоке −5…-8 °C. Осадков не ожидается.