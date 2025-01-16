В волгоградском Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде острой пищи

Эти рецепторы очень чувствительны к веществу капсаицин, который дает возможность ощущать острый или жгучий вкус. Он, например, содержится в красном перце чили или халапеньо. Однако капсаицин также вызывает сильный прилив крови к поверхности, с которой он взаимодействовал, что может быть опасно для нежной слизистой.
Острая еда активизирует локальное кровообращение, благодаря чему облегчается состояние при простудных заболеваниях, улучшается отхождение мокроты при кашле. Ее стимулирующий эффект способствует быстрому снижению веса из-за ускорения кровотока, выведения токсинов и активизации сердечно-сосудистой системы. Также острые блюда способствуют выработке серотонина.
Однако следует учитывать, что такая пища провоцирует заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывает изжогу.
Помните, что главный союзник здорового организма — чувство меры. Не будет последствий, если вы не имеете противопоказаний и контролируете количество острого в рационе.