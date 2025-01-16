В волгоградском Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде острой пищи

Эти рецепторы очень чувствительны к веществу капсаицин, который дает возможность ощущать острый или жгучий вкус. Он, например, содержится в красном перце чили или халапеньо. Однако капсаицин также вызывает сильный прилив крови к поверхности, с которой он взаимодействовал, что может быть опасно для нежной слизистой.