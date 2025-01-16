Свердловчане отправили по почте 9 тысяч писем Деду Морозу

Это можно было сделать несколькими способами.
Как сообщили в пресс-службе Почты России, письма Деду Морозу можно было отправить в центральном почтовом отделении по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 39. Здесь был установлен специальный ящик.
Письма принимали и в обычных отделениях Почты России, которых в Свердловской области более 800.
С 20 по 22 декабря прошла акция «Новогодняя открытка». В ТРЦ «Радуга парк» работала почтовая зона для отправки новогодних поздравлений. Открытки и марки участники получали бесплатно.
Совместно с администрацией Екатеринбурга проведена новогодняя акция для гостей Ёлки главы Екатеринбурга. В театре юного зрителя Почта России установила специальный ящик для отправки новогодней корреспонденции.
«Ежедневно весь декабрь в почтовые отделения приходили юные и взрослые жители региона, чтобы отправить своё заветное желание новогоднему волшебнику, — сообщила директор макрорегиона Урал Почты России Наталья Алемасова. — Самое большое количество отправлений пришлось на последние 10 дней декабря».
«МК-Урал» ранее писал, что к новогодним праздникам жители Свердловской области заготовили почти 14 тысяч деревьев: сосен и елей.
Места для рубки деревьев указывали сотрудники лесничеств. Это были места, которые подлежат расчистке: участки вдоль линий электропередачи или газопроводов, квартальные просеки и так далее.