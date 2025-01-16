51 крышу в Уфе в этом году ждет капитальный ремонт

В Уфе в 2025 году капитально отремонтируют 51 крышу. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
В указанных домах живет 11589 человек. В рамках реализации проекта по капитальному ремонту многоквартирных домов будут приведены в порядок 29 рулонных и 22 шатровые крыши.
Мэрия называет крыши первой линией защиты от непогоды. Со времени они подвергаются износу, что может привести к протечкам, ухудшению теплоизоляции и, в конце концов, к необходимости проводить более серьезные и дорогостоящие ремонты.
— Капитальный ремонт крыш позволит предотвратить эти проблемы и обеспечит надежную защиту для всех жильцов, — заверили власти.
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