Спустя 12 лет тайна убийства Деда Хасана так и не раскрыта

«Дед Хасан был неоднозначной фигурой. Он был очень авторитетен и самолюбив. Считал, что правильно — только то, что он делает, а все остальное неприемлемо. Он мог идти на компромиссы — был сильным дипломатом и хитрым, как 20 лис. Чувствовал обстановку, понимал, где нельзя перегнуть палку. Благодаря этому он и прожил столько лет, оставаясь на вершине криминального Олимпа. При этом на словах он мог согласиться, а когда все уляжется — тот, с кем у него были конфликты, оказывался убит. Отравлен, попал под машину или случайно умер от передоза. За ним тоже большое кладбище, это далеко не святая фигура», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» Игнатов.