ГАИ приступила к новым массовым рейдам на трассе Уфа-Оренбург

Сегодня, 16 января, ГАИ приступила к массовым проверкам пассажирского транспорта на трассе Уфа-Оренбург. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Рейды проводятся вместе с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов и Гостехнадзора.
Сотрудники дорожной полиции попросили отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, а также призвали проявлять внимательность на дороге.
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