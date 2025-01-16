Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ приступила к новым массовым рейдам на трассе Уфа-Оренбург

На трассе Уфа-Оренбург начались проверки пассажирского транспорта.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 января, ГАИ приступила к массовым проверкам пассажирского транспорта на трассе Уфа-Оренбург. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Рейды проводятся вместе с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов и Гостехнадзора.

Сотрудники дорожной полиции попросили отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, а также призвали проявлять внимательность на дороге.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.