Где окунуться в крещенскую купель в Екатеринбурге — адреса и время работы

В Ленинском районе оборудуют специальную скважину рядом с церковью Святого праведного Симеона Верхотурского (улица Цыганская, 15). Купель будет доступна с 08:00 до 24:00 18 января и с 08:00 до 24:00 19 января.
В Чкаловском районе купель расположится на водоеме культурно-рыболовного хозяйства в поселке Елизавет (улица Базальтовая, 8). Время работы: с 10:00 18 января до 21:00 20 января.
В Академическом районе у Благовещенского храма Святых Божьих строителей (улица Вильгельма де Геннина, 61) установят чан для омовения. Время работы: с 23:00 18 января до 23:59 19 января.
В Кировском районе традиционно будут прорублены купели на озере Шарташ. Одна из них будет расположена на территории семейной базы отдыха «Мыс Рундук» (улица Отдыха, 25). Время работы: с 23:00 18 января до 04:00 19 января, с 11:00 до 23:00 19 января. Вторая находится на территории базы отдыха «Каменный пляж» (улица Отдыха, 107). Время работы: с 20:00 18 января до 03:00 20 января. Еще три купели будут расположены по адресу: улица Проезжая, 110. Время работы: с 23:00 18 января до 00:30 20 января.
В Октябрьском районе будут организованы две купели на водоеме «Талые воды» (Новокольцовский тракт, 10-й километр). Время работы: с 00:00 до 24:00 19 января. Еще одна будет прорублена на пруду Малоистокский (улица Трактовая, 15). Время работы: с 20:00 18 января до 24:00 19 января.
В Орджоникидзевском районе купель можно будет найти на водоеме Калиновский разрез (улица Фрезеровщиков, 200). Время работы: с 11:00 до 23:00 19 января.
Важно отметить, что безопасное купание возможно только в специально оборудованных купелях из указанного списка. Самовольные проруби не соответствуют требованиям безопасности и могут быть опасны для жизни.