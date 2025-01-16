Где окунуться в крещенскую купель в Екатеринбурге — адреса и время работы

В Кировском районе традиционно будут прорублены купели на озере Шарташ. Одна из них будет расположена на территории семейной базы отдыха «Мыс Рундук» (улица Отдыха, 25). Время работы: с 23:00 18 января до 04:00 19 января, с 11:00 до 23:00 19 января. Вторая находится на территории базы отдыха «Каменный пляж» (улица Отдыха, 107). Время работы: с 20:00 18 января до 03:00 20 января. Еще три купели будут расположены по адресу: улица Проезжая, 110. Время работы: с 23:00 18 января до 00:30 20 января.